À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, les médiathèques des Cannes et des Jardins de l’Empereur à Ajaccio proposent deux événements animés par Dominique Pietri.



Le samedi 8 mars à 9h, la médiathèque des Cannes accueille un atelier d’écriture intitulé "Écrire au féminin", destiné aux adolescents et aux adultes. Un moment d’échange et de créativité pour explorer l’écriture sous l’angle du féminin, en stimulant mémoire et imagination dans une démarche intergénérationnelle.



L’après-midi, à 14h, la médiathèque des Jardins de l’Empereur organise une rencontre-débat sur "Le corps féminin dans la littérature". Une réflexion autour de la place du corps des femmes dans les œuvres littéraires et des normes qu’elles véhiculent, hier comme aujourd’hui.



Autrice et animatrice d’ateliers d’écriture, Dominique Pietri met l’écriture au service de l’écoute et de la transmission. À travers ces rencontres, elle invite à questionner la place des femmes dans la littérature et à s’exprimer librement à travers les mots.



Renseignements et inscriptions :

Médiathèque des Cannes – 04.95.20.20.30

Médiathèque des Jardins de l’Empereur – 04.95.53.40.40