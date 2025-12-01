Samedi 15 novembre. la Municipalité, par sa commission extra-municipale du Patrimoine, en collaboration avec l’équipe du catéchisme de la paroisse de Porto-Vecchio et les prêtres de la Communauté de Saint-Martin, organisent la traditionnelle « Journée de San Martinu » dans la magnifique vallée du Cavu !
Rendez-vous parking de Ranuchjaghja (à côté du restaurant Les 3 Piscines).
9h00 – Départ du pont de Marion.
Montée vers l’église en marche-pèlerinage familial :
- Par la piste :
Depuis Ranuchjaghja – 4,1 km, dénivelé +210 m, durée environ 1h10.
- Par le sentier de San Martinu (PR1) :
Depuis Ranuchjaghja – 2,1 km, dénivelé +210 m, durée environ 40 minutes.
10h30 – Accueil à l’église.
- Accueil par Vincent Lucchinacci, adjoint au maire.
- Intervention de Patrick Ferreira, archéologue, qui retracera l’histoire passionnante de l’édifice du XIᵉ siècle et présentera les résultats des fouilles archéologiques menées en mars 2023.
- Présentation de la Communauté de Saint-Martin, fondée en 1976, communauté de prêtres et diacres vivant leur ministère dans la vie commune.
11h30 – Reconstitution
Représentation de l’offrande de saint Martin, partageant son manteau avec un pauvre.
12h00 – Célébration de la messe.
Messe animée par les prêtres de la Cumunità di San Martinu.
13h00 – Spuntinu (repas partagé).
Moment convivial et fraternel à l’ombre du patrimoine.
Remerciements
Un grand merci à l’association A Punta Bunifazinca pour le démaquillage et le nettoyage des lieux.