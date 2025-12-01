Par la piste :

Depuis Ranuchjaghja – 4,1 km, dénivelé +210 m, durée environ 1h10.

Depuis Ranuchjaghja – 4,1 km, dénivelé +210 m, durée environ 1h10. Par le sentier de San Martinu (PR1) :

Depuis Ranuchjaghja – 2,1 km, dénivelé +210 m, durée environ 40 minutes.

Accueil par Vincent Lucchinacci, adjoint au maire.

Intervention de Patrick Ferreira, archéologue, qui retracera l’histoire passionnante de l’édifice du XIᵉ siècle et présentera les résultats des fouilles archéologiques menées en mars 2023.

Présentation de la Communauté de Saint-Martin, fondée en 1976, communauté de prêtres et diacres vivant leur ministère dans la vie commune.

Samedi 15 novembre. la Municipalité, par sa commission extra-municipale du Patrimoine, en collaboration avec l’équipe du catéchisme de la paroisse de Porto-Vecchio et les prêtres de la Communauté de Saint-Martin, organisent la traditionnelle « Journée de San Martinu » dans la magnifique vallée du Cavu !Rendez-vous parking de Ranuchjaghja (à côté du restaurant Les 3 Piscines).9h00 – Départ du pont de Marion.Montée vers l’église en marche-pèlerinage familial :10h30 – Accueil à l’église.11h30 – ReconstitutionReprésentation de l’offrande de saint Martin, partageant son manteau avec un pauvre.12h00 – Célébration de la messe.Messe animée par les prêtres de la Cumunità di San Martinu.13h00 – Spuntinu (repas partagé).Moment convivial et fraternel à l’ombre du patrimoine.RemerciementsUn grand merci à l’association A Punta Bunifazinca pour le démaquillage et le nettoyage des lieux.