Journée Manga à Bastia

Ce mercredi 6 mars, le centre culturel Alb'oru propose une grande journée autour du manga, du nom de cette bande-dessinée japonaise si particulière. Au programme :

De 10 à 16 heures : Le club Manga de l’Alb’Oru se réunira toute la journée pour un shooting des Cosplayers du club ! Vous pourrez découvrir les clichés lors de la convention Mangamania le 20 juillet 2024.

De 16 à 18 heures : Atelier Sushi à la cafétéria ! Nanzu à u filmu venite trà di amichi o in famiglia à fà sushis cù l’aiutu di a nostra capicucinara Cléo. Sur inscription

A 18 heures : En partenariat avec Cinetica, les rencontres du film d'animation, projection du film "Blue Giant" de Yuzuru Tachikawa qui mêle virtuosité graphique et musicale.

A propos de partenariat, l’association Cinem’Associu, qui organise Cinetica, et la Ville de Bastia proposeront en 2025 au centre culturel Alb’Oru, un festival de films japonais tourné vers l’animé. Da aspettà un pocu, vi prupunimu un picculu assaghju.



Scrizzione è rinsegnamenti : inscriptions-culture@bastia.corsica

06 73 68 89 18