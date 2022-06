« Job et sport »: à Ajaccio, une journée autour du sport et de l’emploi

ADVANCE Emploi (agence de travail temporaire), le MEDEF Corse et Pôle emploi Corse, organisent en partenariat avec Cap Emploi Corse, les Missions Locales, l'Apec, la Direction Régionale aux Droits des femmes et égalité de Corse et les Ambassadeurs du sport de la CDC, une journée autour du sport et de l’emploi afin de découvrir les métiers du Groupe Brandizi.Cette journée conviviale axée sur les valeurs de partage et de solidarité permettra aux candidats et à l’employeur de se découvrir et d’échanger sur la thématique du BTP en vue d’une future intégration.Au programme : activités sportives, présentation de l’entreprise, présentation des aides et mesures au recrutement, entretiens de recrutement.Modalités de participation : Inscription auprès de ADVANCE Emploi 04.95.23.45.36 ou ajaccio@advanceemploi.fr