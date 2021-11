Jean-Pierre Siméon à Bastia pour parler de poésie

A Casa di a Puisia di a Corsica est heureuse d’inviter Jean-Pierre Siméon, ancien directeur artistique du Printemps des poètes et directeur de la collection Poésie/Gallimard, dans les locaux de la bibliothèque patrimoniale de Bastia afin de nous présenter la situation de la poésie dans le paysage littéraire du monde actuel.Cette présentation se fera à partir de ses 3 derniers ouvrages : Levez-vous du tombeau ! Petit Éloge de la poésie et Une théorie de l’amour (Gallimard éditeur) La rencontre sera animée par Norbert Paganelli avant un débat avec l’assistance et la dédicace de ses ouvrages.Le vendredi 3 décembre à 17h dans les locaux de la bibliothèque patrimoniale de Bastia