Interpellations de militants corses : La solidarité des jeunes du Parti Breton

Le communiqué





Après les trois arrestations de militants nationalistes corses, dont Pierre Paoli, la semaine dernière, huit nouvelles personnes ont été interpellées ce lundi 5 décembre dans le cadre d’une enquête de la sous-direction antiterroriste. Les réactions de colère et d’indignation se multiplient dans le milieu politique corse alors même que les négociations avec l’Etat trainent depuis des mois.

Les Jeunes du Parti Breton dénoncent la volonté de l’Etat d’attiser volontairement les tensions et de favoriser les positions radicales pour perturber les négociations. Le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin se sert ainsi de ce contexte explosif que l’Etat a lui-même créé pour justifier le report de son déplacement.

Les Jeunes du Parti Breton expriment leur solidarité envers les nationalistes corses dans leurs négociations et saluent leur unité affichée face à ces provocations.

Nous réaffirmons également que le combat du Parti Breton doit se faire par les urnes et que nos armes sont les bulletins de vote des bretons. L’expression démocratique, quand elle est écoutée et respectée, éteint toute aspiration des peuples à recourir à la violence. La France doit évoluer de toute urgence dans sa manière d’interagir avec les différents peuples et nations qui cohabitent au sein de l’hexagone.