Installation du Comité stratégique sur l’avenir de la Corse : la réaction de la Fédération de Corse du Parti Radical

Au terme de la visite dans l’île de Gérald Darmanin et de l’installation du premier Comité stratégique sur l’avenir de la Corse, le Parti Radical approuve la démarche présentée par le Ministre de l’Intérieur tant sur sa finalité d’apporter des réponses concrètes aux problématiques de l’île, que sur la méthode (cycle de discussions et examens par bloc de compétence en partant du constat), son calendrier, ainsi que le cadre fixé et ses lignes rouges : « la Corse dans la République » et « pas deux types de citoyens sur le même sol ». L’affirmation de la part du ministre que la Corse n’est pas un territoire ultra-marin et sa volonté d’avoir une comparaison avec les autres îles de la méditerranée rejoint notre précédente prise de position lorsqu’ a été initié le processus. De même nous partageons sa mise en garde concernant les conséquences de l’autonomie. Et prenons acte du renforcement des moyens de lutte contre le crime organisé, fléau qui gangrène notre île comme d’autres îles de Méditerranée.