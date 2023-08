Instagram : un jeu concours pour sensibiliser les enfants à la fragilité de l'écosystème insulaire

Chaque été, les plages corses deviennent des lieux de vie intensément fréquentés, et inévitablement la pollution plastique tant sur terre que dans la mer est une conséquence directe de cette sur fréquentation. Dans ce contexte l'initiative "Protège ta plage" a vu le jour grâce à Océagora et la Marque Beach Spirit, en collaboration avec l'Association de Mare Vivu.

Du 1er au 25 août, un concours de dessin à envergure environnementale se déroule exclusivement sur Instagram. L'objectif ? Sensibiliser les enfants à la fragilité de l'écosystème insulaire et les inciter à exprimer leur engagement pour la protection de notre territoire. Les jeunes artistes sont invités à laisser parler leur créativité en proposant des dessins originaux illustrant des super-héros luttant contre les déchets plastiques qui envahissent nos magnifiques plages corses.

Le jeu concours reçoit des soutiens enthousiastes du tissu économique et institutionnel insulaire, notamment le SYVADEC, l'Union des Commerçants de Bastia, Luxury Beauty Ajaccio, A Casa Cerà, Alba Kosmima et Salsa lolita’s. Les partenaires se sont unis pour diffuser largement le concours et promouvoir la prise de conscience environnementale.

Les participants sont invités à soumettre leurs créations sur les comptes Instagram d'Océagora et de ses partenaires. Tous les deux jours, les dessins reçus sont publiés, accompagnés d'infographies mettant en scène des super-héros gardiens des plages. Un jury se réunira le 1er septembre pour sélectionner les plus belles réalisations.

Ce concours ne se contente pas de sensibiliser, il récompense également l'engagement des jeunes artistes. De nombreux lots sont à gagner, incitant ainsi davantage d'enfants à participer et à se joindre à cette noble cause. Pour découvrir les œuvres artistiques et encourager les futurs défenseurs de l'environnement, rendez-vous sur les comptes Instagram de l'Océagora et de ses partenaires. Une manière ludique et créative de préserver la beauté naturelle de notre île.