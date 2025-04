Inseme A Manca - Ensemble à Gauche et les municipales à Ajaccio

Dans un an se tiendront les scrutins au cours desquels seront élus les membres des conseils municipaux et des conseils communautaires. Dans le contexte d’une crise climatique incontrôlée et du chaos ouvertement créé pour accompagner le tournant autoritaire du capitalisme, leur rôle n’est plus à démontrer en tant qu’institution de base de la vie démocratique et d’outil d’élaboration des alternatives.

C’est particulièrement le cas en Corse, où nous observons à la fois l’impasse politique du projet nationaliste et la mainmise de quelques-uns sur l’économie insulaire laissant présager une issue dramatique où la Loi commune céderait le pas à la corruption généralisée dans un contexte d’amplification mafieuse, renforcées à Ajaccio par l’absence de cohérence de l’action municipale de l’équipe actuelle.

Décidée à proposer et à participer à la mise en pratique d’une véritable politique alternative, au service de l’intérêt général et des communs, Inseme à Manca - Ensemble à Gauche (IAM) invite à créer un espace de discussion et d’échange toutes celles et ceux qui, à Ajaccio et dans le cadre politique, syndical, associatif, initient, développent, font vivre des idées, des propositions et des initiatives dans les domaines qui touchent à la vie des ajaccien-ne-s et qu’une action municipale ou communautaire peut accompagner ou réaliser, notamment dans le cas du logement, de la gestion des transports et des déchets, de la vie culturelle et démocratique ou encore d’un aménagement durable du territoire.

Avec comme objectif, l’élaboration de mesures concrètes et efficaces, réalisables dans le temps d’une mandature ou engagées sur le moyen terme, et qui seraient fondées sur les principes républicains de Liberté, d’Égalité, de Fraternité et de Laïcité et compatibles avec le programme du Nouveau front populaire (NFP) dont il constituerait en quelque sorte le versant local.

Et comme corollaire, la possibilité pour toutes et tous, à l’occasion de ce scrutin et au-delà, de trouver l’expression concrète de leurs propositions, mais aussi de s’exprimer et de s’engager. Et donc de trouver leur place dans la constitution d’une liste dans laquelle ces acteurs engagés apporteront à la fois une compétence et une représentation effectives dans leur domaine.

Il s’agirait pour IAM non plus d’une liste simplement étiquetée ‘Union de la Gauche’, mais bien d’une liste construite avec tous les citoyens et soutenue par les partis membres du NFP, à l’image de ce qui s’est fait en 2020 dans d’autres villes.

Le délai d’un an avant le scrutin nous donne l’opportunité d’engager dès à présent cette première phase de discussion et d’échange et nous offre à tous la possibilité dès cet automne d’investir l’espace public.

Cette démarche, à l’échelon de la ville d’Ajaccio, pourrait donc, tout à la fois, permettre à nos idées et à nos propositions d’être connues, discutées et appréciées, et si possible de se réaliser localement, tout en constituant une alternative crédible et souhaitée par neombre de nos concitoyens pour d’autres scrutins et initiatives politiques sur l’île.