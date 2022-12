Incendies criminels en Corse : le communiqué des Fédérations du BTP

Ces dernières semaines, les entreprises du BTP de notre région ont été victimes de

nombreux sinistres d’origine criminelle.

Les Fédérations du BTP de Corse du Sud et de Haute Corse tiennent à exprimer leur

entière solidarité et à faire part de tout leur soutien aux dirigeants et aux employés

des structures touchées.

Nous sommes consternés face à ces attentats qui frappent injustement les outils de

travail des entreprises et mettent ainsi en péril leur survie ainsi que les emplois de

nombreux salariés.

Nous rappelons qu’il ne faut pas confondre les décideurs et les entreprises qui

exécutent les travaux.

Ces évènements sont inacceptables et les Fédérations du BTP appellent à ce que tout

soit fait pour que cela cesse et que les entreprises puissent reprendre sereinement

leurs activités.