Incendie en Balagne : solidarité de l’Association des Maires

L’Association des maires et des présidents d’EPCI de la Haute-Corse apporte son soutien aux communes de Corbara, de Pigna et de Santa Reparata di Balagna après le grave incendie qui a détruit plus de 200 hectares de végétation tout en causant de nombreux dégâts matériels et en nécessitant l’évacuation de nombreux habitants.





Dans un courrier adressé à Ange-Pierre Vivoni, David Lisnard, le président de l’Association des Maires de France a tenu, lui aussi, à manifester son émotion auprès des élus et des populations de Balagne : « Face à l’incendie qui sévit en Haute-Corse, je tenais à te témoigner de toute ma solidarité. L’AMF est à la disposition de l’Association des Maires et Présidents de Communautés de la Haute-Corse pour apporter à nos collègues toute l’assistance dont ils pourraient avoir besoin dans ces circonstances difficiles. »





L’Association félicite l’engagement et l’efficacité des 200 soldats du feu mobilisés pour cette opération par le SIS de la Haute-Corse et les unités de la Sécurité Civile.