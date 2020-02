Incendie criminel de Munticellu: réaction du maire de l'Ile-Rousse et sa majorité

Le maire, et la majorité municipale de l'Ile-Rousse, condamnent avec la plus grande fermeté la tentative d'incendie criminel contre les biens d'un honorable concitoyen. Ils lui apportent leur soutien indéfectible, et espèrent que les enquêteurs pourront traduire leurs auteurs devant la justice.

(Jean-Paul-Lottier)