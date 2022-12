Incendie criminel à Alata : le sénateur Panunzi condamne

Le communiqué





Je condamne fermement les actes criminels ayant visé à Alata le chantier commencé par la société que dirige François Faggianelli, maire d’Appieto. Des engins mécanisés ont été détruits, et des locaux provisoires vandalisés. La recrudescence de telles exactions, que la motivation soit politique ou non, est consternante. Notre société ne peut plus tolérer ce genre de tentatives d’intimidation et le recours à la force envers des professionnels ou des décideurs publics. Je réitère à mon ami François Faggianelli mon indéfectible soutien face à ces actes de vandalisme.