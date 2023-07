Inauguration de la chapelle Saint-Guillaume à Lapedina suttana

Le samedi 22 juillet à 16h, aura lieu la messe inaugurale de la chapelle dédiée à Saint-Guillaume à Lapedina suttana. Cet événement solennel sera présidé par l'abbé Michel Magdeleine, Recteur du sanctuaire de Lavasina. Après la cérémonie, un apéritif convivial sera offert sur place, permettant ainsi aux participants de se retrouver et de partager un moment de convivialité.



Cette restauration a été entreprise suite à la décision prise lors de l'assemblée générale du 1er septembre 2022, confiant la mission au Bureau de l'association. En moins d'un an, cette mission a été menée à bien grâce à l'engagement des bénévoles et à l'intervention des différents artisans locaux qui ont participé au chantier.