IRA de Bastia : Conférence AmphIra – « Repenser les génocides aujourd’hui »

L’IRA de Bastia accueile Richard Rechtman, psychiatre, psychanalyste et anthropologue, directeur d’études à l’EHESS, pour une conférence exceptionnelle :

mercredi 22 octobre 2025 à 16h45.

À travers ses travaux sur l’anthropologie de la santé mentale et des processus génocidaires, Richard Rechtman nous invite à interroger notre compréhension contemporaine de ces phénomènes et de leurs traces dans nos sociétés.

Un rendez-vous ouvert à tous, à ne pas manquer, au sein de l’amphithéâtre de l’IRA de Bastia.



