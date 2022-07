INDECOSA CGT Corse : « Quand congés ne veut pas dire vacances »

Dans un communiqué, l’association de consommateurs de la CGT s’insurge de l’inflation en cette période estivale. Elle en appelle à la CdC.

«

. »

Une forte inflation pèse depuis plusieurs mois sur le budget des ménages, contraignant une grande partie de la population à faire des choix dans leur quotidien !L’augmentation des prix de l’essence, l’explosion des prix de l’alimentation ainsi que l’augmentation des prix de l’énergie deviennent impossibles à vivre au quotidien pour des millions de consommateurs !Le droit au repos, et d’une manière plus large le droit aux vacances, constitue pourtant un droit fondamental.Avoir la possibilité de partir comme tout le monde au moins une fois par an en vacances, en famille. Ce droit a été reconnu, en 1998, comme droit fondamental dans la loi de lutte contre les exclusions.Ne pouvoir y accéder, c'est exclure une partie de la population !Indecosa-Cgt porte la revendication du droit aux vacances pour tous.Pouvoir partager en famille toutes les activités d’une période estivale : le sport, la culture, les spectacles vivants professionnels, musique, théâtres, danses, le livre et la lecture, permettre la découverte des régions.Les loisirs qui sont des éléments indispensables à la constitution du lien social entre les personnes. Pourtant comment un salarié au smic, un retraité, un précaire peut-il exercer ce droit ? Les mesures ponctuelles ne règlent aucun problème de fondUn droit n’est pas une mesure occasionnelle cela passe par une augmentation substantielle des revenus pour tous.En corse ou la double peine (bas salaires, prix astronomiques) met une grande partie de la population dans une situation de précarité alimentaire nous proposons d’ajouter aux propositions de la conférence sociale l’extension de l’indemnité de transport à tous les salariés et retraités de Corse. Un décret peut régler cela dans l’urgence. Mesure immédiate d’amélioration du pouvoir d’achat, la CdC peut être à l’origine de cette demande