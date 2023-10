7 novembre 2023

7 novembre 2023 : Afpa Porto-Vecchio - Hôtel Costa Salina – Quai Pascal Paoli – 20137 Porto-Vecchio

8 novembre 2023 : Afpa Yolanda Ajaccio - Plaine de Péri – 20167 Sarrola Carcopino

9 novembre 2023 : Afpa Propriano - Impasse Quatrina – 20110 Propriano

Les 7, 8 et 9 novembre 2023, l'Afpa Corsica vous invite à trois demi-journées d'exploration passionnantes, réparties sur trois lieux différents, pour découvrir ses centres, ses filières, et ses nouvelles formations.Dates :Heures : De 9h30 à 12h30Lieux :Ces journées seront ponctuées par une série d'ateliers en accès libre, parmi lesquels figurent des ateliers de Cucina Corsa pour les amateurs de cuisine locale, des ateliers sur l'Image de soi, la gestion du stress, ainsi que la réalisation et dégustation de cocktails. De plus, un atelier FAB LAB sera également mis à disposition.L'objectif de l'Afpa Corsica est clair : dynamiser la formation professionnelle et faciliter l'accès à l'emploi local en encourageant l'innovation et la pérennisation des emplois en région Corse. Ces journées offriront une opportunité unique de découvrir les opportunités qu'offre l'Afpa Corsica en matière de formation et d'emploi.