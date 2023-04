Haute-Corse : des activités de pleine nature pour sensibiliser à la préservation de la biodiversité

Dans le cadre de la mise en œuvre de ses politiques publiques, la Collectivité de Corse s’engage pour la préservation de la biodiversité et dans la lutte contre le changement climatique, notamment à travers de nombreuses actions de sensibilisation auprès du grand public et des scolaires. Ainsi, elle organise en collaboration avec l’Office de Tourisme intercommunal de Marana-Golu, une nouvelle manière de découvrir les richesses faunistiques et floristiques de la Corse par la mise en place de sorties nature éducatives en canoë-kayak sur le Golu, plus grand fleuve de Corse.



L’évènement aura lieu les 17, 18 et 20 avril 2023, afin de permettre aux familles d’y participer durant les vacances scolaires.



Le départ de l’excursion s’effectuera sur la commune de Lucciana, près du site archéologique de Mariana. La durée de l’animation est de 2 heures : le matin de 10h00 à 12h00 ou l’après-midi de 14h00 à 16h00. Sur réservation : Les réservations pour le grand public s’effectuent auprès de l’Office de Tourisme Intercommunal Marana-Golu au 04 95 38 43 40 ou sur leur site internet : www.maranagolo- tourisme.com.





A partir du mois de mai, les établissements scolaires souhaitant inscrire leurs classes doivent s’adresser au service Valorisation, Education à l’Environnement et au Développement Durable de la Collectivité de Corse auprès de Mme Daria Giustiniani, au 06 19 68 53 12 ou par mail à l’adresse suivante : daria.giustiniani@isula.corsica.