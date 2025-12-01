Grand loto des sapeurs-pompiers de Calvi

L’amicale des sapeurs-pompiers de Calvi organise son grand loto annuel ce dimanche 16 novembre à 14 h, au sein de leur caserne. De nombreux lots seront mis en jeu, parmi lesquels une cave à vin, une télévision et 1 000 € de bons de voyage. Une petite restauration sera assurée sur place. Les portes ouvriront à partir de 13 h. Réservations et renseignements au 06 86 63 26 95 ou au 06 79 32 39 26. Les organisateurs espèrent accueillir un large public pour partager ce moment convivial.



