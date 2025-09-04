Le Lions Club de Sant'Amanza organise ce dimanche sur le parcours bonifacien de Sperone, un Trophée de Golf au profit de l'association Lisa Forever luttant contre le cancer infantile. Cette compétition se déroulera en scramble à deux avec un départ en Shot Gun dès 9h30. Les inscriptions ont d'ores et déjà débuté mais pour de plus amples informations ou pour s'inscrire il convient de contacter le secrétariat du Golf de Sperone au 04 95 73 17 13.





