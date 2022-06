Ghisonaccia : un beau succès pour les portes ouvertes de l'association Mani Tese

Dimanche 26 juin avait lieu, la journée portes ouvertes de l'Association Mani Tese , dans ses nouveaux locaux, route de la mer à Ghisonaccia . L'occasion pour les participants de découvrir tout au long de la journée les différentes actions menées depuis trois ans en Plaine Orientale, et sur tout le territoire de Corse, par l' asso : accompagnement e n déchetteri e , aide aux personnes vulnérables en jardinage, petit bricolage, débarrassage d'encombrants de ferraille chez les particuliers, les professionnels, mais aussi les collectivités, enlèvement d'épave automobile, dépollution de parcelles agricoles, création d'une boutique solidaire , mise en place d'un circuit de revalorisation des déchets électroménagers et outillage, etc ... ) mais également la mise en avant des projets à venir ( d éveloppement du circuit de récupération des cannettes de boisson dans les bars et restaurant s , accompagnement et soutien d'une école en Gambie, maintien des opérations de dépollution de plages et bords de route, extraction de déchets en zone inaccessible en concertation avec le PGHM de Corte, encadrement de groupes de détenus du centre pénitentiaire de Borgo sur des actions de dépollution de zones spécifiques).