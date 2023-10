Ghisonaccia : Une collecte de sang couronnée de succès



Au cours de la collecte de sang de ce mardi 17 octobre, la mobilisation de la communauté de lapLaine Orientale a été exemplaire. Pas moins de 41 volontaires se sont présentés pour donner leur sang, témoignant ainsi de l'engagement fort de la communauté envers cette noble cause. Au total, 38 poches de sang ont été prélevées avec succès, ce qui est essentiel pour combler les besoins en sang de notre région et contribuer à sauver des vies. L'événement a également vu la participation de trois nouveaux donneurs, signe d'une expansion encourageante de notre base de donneurs pour les futures collectes. "Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude envers tous les participants, qu'ils soient des habitués ou de nouveaux donneurs. Leur générosité et leur dévouement envers cette cause vitale font une réelle différence dans la vie de ceux qui dépendent des transfusions sanguines." indique le président de l'ADSB de la Plaine Orientale