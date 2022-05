Football Régional 3 : Le club de l'As Antisanti est champion de Corse

Le club de l'As Antisanti est champion de Corse de Régional 3. Un véritable exploit pour cette équipe , qui malgré les contraintes du milieu rural, notamment l'impossibilité de s'entraîner collectivement la semaine, s'est hissée à la première place devant le club de Biguglia lors de la dernière journée du 15 mai dernier. Une satisfaction pour l'ensemble des joueurs, dirigeants, mais au-delà, de la commune et de la micro région !

Dans un communiqué le président de l'AS Antisanti, Guillaume Franchi, tient à remercier la commune d'Antisanti, la communauté de communes de l'Oriente "qui font tout leur possible pour mettre aux normes notre stade et nous permettre d'accéder à l'étage supérieur dans de bonnes conditions." Et un dernier remerciement pour le club du FC Oriente, "qui depuis des années permet le regroupement des équipes de jeunes"