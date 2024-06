Fête de fin de saison pour le Judo Club Bastiais ce samedi à Toga





Le Judo Club Bastiais célèbre la fin de la saison avec une grande fête le samedi 15 juin sur le Port de Toga. Après une pause due à la pandémie, le club revient en force avec des activités variées dès 15h30 : atelier de dessins pour enfants, démonstrations de cinq arts martiaux japonais, et une compétition enfants entre les trois dojos du club. Les experts Frédéric Durand (7e dan) et Charles Murati (6e dan) honoreront l'événement de leur présence.



Une exposition dans la salle Cap sur la Mer présentera des photos historiques, des articles de presse, des armes japonaises, et des diaporamas sur le quartier de Toga et le club. Des conférences et échanges intergénérationnels sont également au programme.



La journée se terminera par un apéritif dînatoire offert, suivi d'une soirée animée avec restauration et ambiance musicale jusqu'à minuit, grâce au soutien de Festi Ville.