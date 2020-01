Festival du Cinéma Italien de Bastia : Milena Agus au salon littéraire Musanostra

Le Salon littéraire Musanostra du Festival du Cinéma Italien de Bastia recevra jeudi 6 février à 14h15 l’une des stars de la littérature italienne, la romancière sarde Milena Agus, qui a reçu un grand nombre de prix prestigieux et est traduite en 23 langues à chacune de ses publications.



Connue en France depuis 2007 grâce à la traduction de son second livre Mal de pierres, qui a été adapté au cinéma par Nicole Garcia, elle propose, dans chacune de ses oeuvres, de Quand le requin dort , son premier roman, jusqu’à Terres promises, publiées chez Liana Levi, son regard décalé et acéré sur le monde contemporain et la façon dont les êtres, notamment les femmes, essaient de le supporter.Elle vit à Cagliari où elle a enseigné l'italien, est passionnée d’histoire ; la Sardaigne est pour elle le cadre idéal de ses fictions aux personnages souvent en butte avec les conventions. Elle est l’une des voix les plus singulières de Méditerranée et vient rencontrer lectorat corse.