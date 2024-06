La 17ème édition du Festival DISSIDANSE ITINÉRANCE se tiendra du 1er au 17 juillet dans quatre villes emblématiques de Corse : Aiacciu, Portivechju, Bastia et Marignana. Comme chaque année, le festival célèbre la diversité culturelle à travers des performances artistiques vibrantes et variées.



Sous le thème de la Méditerranée et des îles, le festival accueillera des compagnies et des artistes de renom venant d'Italie, du Maroc et des Canaries. Cette édition internationale s'ouvre également à l'Afrique, avec la participation de danseurs et chorégraphes du Togo, de la République Démocratique du Congo et du Sénégal.



Une soirée spéciale mettra à l'honneur deux compagnies de New York le 11 juillet au Mantinum à Bastia, offrant une fusion unique de styles et d'influences artistiques.



Dans le cadre du soutien à l'émergence chorégraphique, le festival accueille en résidence de création la Cie Bal di Là à Ajaccio ainsi que le jeune danseur insulaire Marien Mazzoni à Bastia, qui présentera son solo à Ajaccio et Bastia.



La soirée du 6 juillet à Bastia est organisée en partenariat avec le festival LEKTOS, enrichissant ainsi l'échange artistique et culturel entre les événements.



Comme toujours, l'accès au festival est GRATUIT, rendu possible grâce au soutien précieux de la Collectivité de Corse, de la DRAC de Corse, et des villes de Bastia, Aiacciu et Portivechju.