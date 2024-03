Festival CineDonne à Bastia : Une ligne de nuit en service les 21, 22 et 23 mars

En réponse à la fermeture temporaire du Théâtre de Bastia, la ligne de nuit (N) du réseau de bus ViaBastia de la CAB se mobilise pour le Festival CineDonne. Cette initiative, déjà active gratuitement les vendredis et samedis de 21h à minuit, sera étendue à tous les soirs de spectacle organisés au Centre Culturel de l’Alb’Oru à partir de 19h30.Durant le festival Cine Donne, prévu les 21, 22 et 23 mars 2024, cette ligne de nuit sera opérationnelle. Les départs sont programmés exceptionnellement à 20h30 depuis Toga. Les retours sont prévus 15 minutes après la fin de la projection du film, devant le Boulodrome de Lupinu.Pour plus d'informations, veuillez consulter le site bastia-agglomeration.corsica