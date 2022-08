Festival Arti Muntagnera : la transhumance des Arts du 19 au 22 août

Le Cabaret nustrale de la montagne Corse en pleine nature

GRATUIT ou plus précisément OFFERT grâce à l'association NANUSTRALE, au "Centre de recherche sur les Arts de pleine nature Le Rideau Rouge - Appietto" , aux communes de Quenza, Zicavo et Appietto, aux donateurs de l'association "Nanustrale" et aux mécènes privés discrets.