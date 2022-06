Festiv'Aleria Antica : une semaine de spectacles et d'ateliers pour découvrir l'Antiquité

Le Festiv'Aleria Antica se déroule du 6 au 11 Juin 2022, des journées dédiées à la découverte de l'Antiquité sur le site archéologique d'Aleria. Des spectacles et ateliers sur le thème « I Dei sò passati per quì - Les Dieux sont passés par ici », auront lieu sur le site antique et le Musée d'achéologie d'Aleria.Maison Vincentelli [Tous publics]Visite libre de l'exposition « Teatri di petre / Théâtre de pierre : le théâtre chez les Grecs et les Romains ».Répétitions des ateliers de «Caprices des dieux» proposées par TeatrEuropa en collaboration avec Trisetmas Site antique [Tous publics] Installation des décors et répétitions ouvertes de « L'âne d'or »Maison Vincentelli [Tous publics]Visite libre de l'exposition « Teatri di petre / Théâtre de pierre : le théâtre chez les Grecs et les Romains ».Site antiqueSpectacle dédié aux publics scolaires :Représentations itinérantes de « L'âne d'or » avec les acteurs des compagnies TeatrEuropa et TrisetmasMaison Vincentelli [Tous publics]Visite libre de l'exposition « Teatri di petre / Théâtre de pierre : le théâtre chez les Grecs et les Romains ».Répétitions des ateliers « Caprices des dieux »Site antiqueSpectacles et ateliers dédiés aux publics scolaires :Représentations : « Les gladiateurs du Haut-Empire » et « Histoire du théâtre » par la troupe ACTA EventsAteliers proposés par la troupe ACTA EventsAnimations proposées par l'association ChalcophoreMaison Vincentelli [Tous publics]Visite libre de l'exposition « Teatri di petre / Théâtre de pierre : le théâtre chez les Grecs et les Romains ».Répétitions et restitution des ateliers « Caprices des dieux » par les écoles primaires de Cervioni et Ghisonaccia dirigées par la compagnie TeatrEuropa en collaboration avec TrisetmasSite antiqueSpectacles et ateliers dédiés aux publics scolaires :Représentations : « Les gladiateurs du Haut-Empire » et « Histoire du théâtre » par la troupe ACTA EventsAteliers proposés par la troupe ACTA EventsAnimations proposées par l'association ChalcophoreMaison Vincentelli [Tous publics]Visites guidées de l’exposition « Teatri di petre / Théâtre de pierre : le théâtre chez les Grecs et les Romains ».Site antiqueReprésentations : « Les gladiateurs du Haut-Empire » et « Histoire du théâtre » par la troupe ACTA EventsAteliers proposés par la troupe ACTA EventsAnimations proposées par l'association Chalcophore