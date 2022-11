Festa di a Lingua 2022 : Musanostra organise un concours de lecture

Dans le cadre de la Festa di a Lingua 2022, l'association Musanostra organise, un concours de lecture en langue corse. Les participations sont ouvertes jusqu'au 26 novembre, et les gagnants seront annoncés le 30 novembre.Musanostra vi lampa una chjama per participà à u so novu cuncorsu di lettura in lingua nustrale.A tematica ne serà "a Festa".Basta à fà ne a dumanda à musacuncorsu@gmail.com , incù u vostru indirizzu eletronicu. L'arrigistrera di u testu sceltu si pò fà cù u telefunettu è tramandata dinù à musacuncorsu@gmail.com