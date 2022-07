Fermeture exceptionnelle de certains services de l'Etat ce 16 juillet en Haute-Corse

Certains services de l’État seront exceptionnellement fermés au public le vendredi 15 juillet2022 :• les services de la Préfecture et des Sous-Préfectures de Calvi et Corte,• la Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection despopulations (DDETSPP) ,• la Direction départementale des territoires (DDT),• Le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes deguerre (ONACVG),Pour obtenir toutes les informations pratiques sur les démarches et procédures administratives, il est possible de consulter le Site internet des services de l’État en Haute-Corse : www.haute-corse.gouv.fr