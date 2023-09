Fermeture de la maternité de Porto-Vecchio : La France Insoumise de Corse-du-Sud apporte son soutien au personnel

Le communiqué



La LFI (La France Insoumise) de Corse du Sud apporte son soutien total au personnel

soignant de la maternité de Porto-Vecchio en grève avec ses organisations syndicales à partir

du mardi 12 septembre contre la menace de fermeture de la maternité.

Cette situation est intolérable pour la population de cette micro- région qui a exprimé son

refus catégorique de cette fermeture avec plus de 9 000 signatures recueillies par son Comité

de soutien et au travers des mobilisations des élus, professionnels de la santé, syndicats, et

citoyens qui se sont rassemblés dernièrement à la mairie de Porto-Vecchio.

L’argument fallacieux de l’ARS, véritable bras armé du Ministère de la Santé, serait que « le

dysfonctionnement du service d’urgence entrainé par la pénurie de médecins urgentistes,

serait responsable d’un dysfonctionnement global des services de la Clinique, mettant en péril

l’offre et la sécurité des soins dans le sud de la Corse ».

Comme le déclare le conseil départemental de l'ordre des sage-femmes de la Corse-du-Sud,

« il est essentiel de souligner l'importance cruciale de cette structure située dans l'Extrême

sud, étant éloignée de 2 à 3 heures de route des centres hospitaliers de Bastia et Ajaccio. »

La sécurité des mamans et de leur bébé est mise en péril par l’insuffisance d’anesthésistes,

d’obstétriciens, d’urgentistes, de pédiatres comme partout ailleurs sur le plan national.

Loin de prendre les mesures pour augmenter le nombre de postes en internat au regard des

besoins dans les établissements et services, le gouvernement Macron-Borne entend poursuivre

la politique de réduction des budgets qui a conduit à fermer 240 maternités en France ces 20

dernières années.

Le ministre de la Santé doit répondre à la volonté exprimée par l’immense majorité de la

population et des hospitaliers de maintenir toutes les maternités, à commencer par celle de

Porto-Vecchio.

Le prochain projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) devra être à la

hauteur des besoins et des revendications. La LFI propose notamment une augmentation du

nombre de soignants par patients, en réanimation et dans les autres services de pédiatrie, ainsi

qu’une revalorisation des astreintes, des gardes et du travail de nuit et des week-ends. Il faut

pouvoir rouvrir des lits dans les services de pédiatrie en recrutant massivement.