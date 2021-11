Fabrice Epstein dédicace “Rock’n’Roll Justice” à la librairie l'Alma de Bastia

Rock et justice forment un couple improbable et pourtant l’histoire du rock est aussi celle de nombreuses affaires juridiques: il y est bien sûr question de relations tumultueuses entre musiciens, impresarios et labels.

Mais aussi de ruptures au sein des groupes, de faits divers, de drogue, de sexe, de ces affaires qui font la joie des médias.

Le panorama regroupe des affaires américaines, anglaises et françaises et se lit comme une série de nouvelles.

Fabrice Epstein, avocat au Barreau de Paris, chroniqueur pour divers magazines dont Rock & Folk, est spécialiste de ces affaires.

Il nous dresse dans son dernier livre “Rock’n’Roll Justice” une histoire judiciaire du Rock’n’Roll des années 50 à nos jours, entre petites affaires et grands scandales.

Il sera en dédicace exclusive en Corse pour nous le présenter.

Allez le rencontrer et échanger avec lui le vendredi 3 décembre à partir de 17h à la Librairie Alma à Bastia !

“Rock’n’Roll Justice, une histoire judiciaire du rock”, de Fabrice Epstein. 315 p. dont un livre illustré de 50 p., 25€.

La Manufacture de Livres