Expulsion d’un agriculteur à Sotta : la réaction de Corsica Libera

Le communiqué de Corsica Libera



La municipalité de Sotta semble vouloir s’illustrer ces dernières semaines par la prise de décisions radicales en l’absence de toute concertation préalable. Il y a quelques jours, celle-ci annonçait unilatéralement l’installation d’une antenne téléphonique au centre du hameau de Chera, lieu emblématique du patrimoine architectural et culturel de la Corse. Aujourd’hui, cette même municipalité procède à l’expulsion sans préavis d’un agriculteur exploitant un terrain de 2 ha depuis 3 générations, au profit d’un entrepôt de charpentes industrielles construites en quasi-totalité avec du bois d’importation.



Ces deux faits sont l’illustration parfaite de ce que deviendra la Corse si les élus en charge des responsabilités publiques persévèrent à se laisser dicter leurs choix par les caprices de la population résidant en Corse.



Pour Corsica Libera, les choix politiques doivent obligatoirement et systématiquement prendre en compte les intérêts collectifs et historiques du Peuple Corse. La création de nouvelles zones constructibles par des procédés détournés au détriment de la préservation des terres agricoles ne constitueront jamais pour nous un modèle de développement. Le maitrise des nouvelles technologies, si nous l’appelons également de nos vœux, ne saurait en aucun cas se réaliser au détriment de l’harmonie architecturale et environnementale d’un hameau traditionnel.



Corsica Libera demande donc à la municipalité de Sotta de retirer ces deux projets. Et de faire preuve à l’avenir de plus de pertinence et de concertation dans les options qu’elle veut mettre en œuvre pour son territoire et pour la Corse.