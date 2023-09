Exposition à la Galerie Archipel d'Ajaccio : Deux artistes à l'honneur

Du 11 au 24 septembre prochain, la Galerie Archipel située à la Citadelle d'Ajaccio Aouvre ses portes à deux artistes de grand talent. Jacqueline Armani, peintre aux Beaux Arts de Marseille, vous invite à découvrir ses paysages corses aux couleurs chatoyantes, jouant avec les ombres et les lumières.

Nadine Astruch, autodidacte de l'argile crue, présente un art intuitif et imaginaire, laissant la matière rester vivante et transmettant les vibrations de l'âme de ses sculptures. Elle mélange l'argile crue avec d'autres matériaux tels que le zinc, le baccarat et le métal pour créer des œuvres d'une résonance unique.

Ne manquez pas l'apéritif offert le vendredi 15 septembre à partir de 17h30 dans la cour de la citadelle, sous les grands platanes, en partenariat avec les Cites de France - Corse. L'occasion parfaite de rencontrer les artistes et de célébrer l'art en bonne compagnie.