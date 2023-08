Évènements du Quartier des Cannes à Ajaccio : la réaction di A Manca

L’agression verbale dont ont été victimes deux travailleurs dans l’exercice de leur métier et ce, au cœur d’un quartier populaire d’Aiacciu, doit être condamnée avec la plus grande fermeté.

Le fait que des voyous puissent s’arroger le droit de décider, qui, quand et comment peut librement circuler ne doit en aucun cas faire l’objet de la moindre tolérance. Cela vaut pour nos quartiers et pour tous les espaces publics de l'île. Ignorer ou minimiser la dangerosité de telles situations apporte toujours de l'eau au moulin des xénophobes de tous ordres.



La question des trafics de stupéfiants ne peut cependant pas être abordée sous un angle qui considère que l’origine des dealers prime sur tout autre considération. Ce qui est manifestement le cas. Dans leur majorité, les habitants des Cannes, ne peuvent en aucun cas être tenus pour responsables des comportements d’une minorité qui leur sont d'ailleurs au premier chef, préjudiciables.

Dans les faits, le rassemblement de mouvements nationalistes et d’extrême droite qui vient de de dérouler, stigmatise des populations entières dont une rumeur persistance voudrait qu’elles se cantonnent dans une zone de non droit. Cette assertion gravissime a été amplement popularisée auparavant par un conseiller municipal désormais responsable du parti néo-fasciste de Marine Le Pen.

Reprise régulièrement par d’autres formations politiques, cette rumeur a ouvert les portes au ban et à l’arrière ban de cliques de racistes pour qui, par essence, les populations issues de l’immigration sont des facteurs de dégénérescence de notre société. Ce n’est donc pas un hasard si sur les réseaux sociaux, la référence à la lamentable affaire dite des « jardins de l’empereur » est avancée par nombre d’individus, objectivement de nature fascisante.



Ce qui vient de se dérouler, sur fond de discours sécuritaires, va mécaniquement profiter à une extrême droite polymorphe qui d’ors et déjà récupère à son avantage la manifestation du 17 août . Les questions qui n’ont pas été abordées par les organisateurs de ce rassemblement mériteraient pourtant des éclairages. Le commerce des stupéfiants implique que ce marché soit en lien direct avec des consommateurs en forte demande. De plus et particulièrement en pleine saison estivale, nul n’ignore que prolifèrent les points de deal, dans des lieux dit festifs. Va t-on assister à des manifestations dans ces espaces où la voyoucratie n’est en aucun cas issue de l’immigration ? Les chefs de la pègre qui sévit dans notre pays ne sont en aucun cas des individus déposés sur nos côtes par des flux migratoires.



Plutôt que de s’adonner à des actions de nature réactionnaire, les mouvements nationalistes qui viennent de se manifester seraient mieux inspirés en abordant la question de la consommation exponentielle de drogues illicites, comme un fait de société qui intéresse des milliers de personnes, et ce indépendamment de leurs origines. L’échec patent des politiques sécuritaires en ce domaine prouve qu’il est grand temps d’opter pour des approches autres que la prohibition qui a largement démontré sa totale inefficacité.

Le courage et la lucidité politique consisteraient en cela.



A Manca