Les jeunes corses ont la possibilité de participer à une expérience éducative exceptionnelle grâce aux United World Colleges (UWC). Les candidatures sont actuellement ouvertes pour rejoindre ce réseau mondial de lycées situés dans 18 pays, offrant une éducation internationale de haut niveau tout en favorisant la compréhension interculturelle et la diversité.L'expérience UWC est bien plus qu'un simple programme académique. Les élèves âgés de 16 à 18 ans étudient le baccalauréat international (IB) tout en vivant en internat pendant deux ans. Cependant, ce qui distingue vraiment UWC, c'est l'opportunité offerte aux élèves de vivre et d'apprendre aux côtés de camarades venant de partout dans le monde, représentant près d'une centaine de nationalités différentes.Ces lycéens partagent non seulement leur quotidien, mais aussi leur diversité culturelle et sociale. 86 % des élèves bénéficient de bourses, et 5 % sont des réfugiés ou des personnes déplacées. Cette diversité les pousse à sortir de leur zone de confort, à confronter des différences et à comprendre le monde de manière tangible.Le processus de sélection pour intégrer les UWC est rigoureux, évaluant non seulement les performances académiques des candidats, mais aussi leur potentiel, leur curiosité intellectuelle, leur altruisme et leurs talents. Les élèves UWC sont formés à la compréhension interculturelle, à la pensée critique, à la prise de responsabilité sociale, et à l'épanouissement de leur potentiel.Les anciens élèves des UWC poursuivent ensuite leurs études supérieures à travers le monde, ouvrant ainsi leurs horizons. Pour les candidats intéressés, la plateforme de candidatures est ouverte jusqu'au 17 décembre.Pour postuler, les candidats remplissent un dossier de candidature en ligne, comprenant des questions individuelles, une lettre de motivation, des lettres de recommandation, et leurs bulletins scolaires. Les présélectionnés sont ensuite invités à un week-end de sélection, où ils sont soumis à des entretiens individuels, des activités de groupe, et des présentations sur des sujets qui leur tiennent à cœur.Les United World Colleges, présidés par des personnalités telles que Nelson Mandela, ont formé plus de 60 000 élèves en plus de 60 ans, contribuant à élargir leurs horizons et à faire une différence positive dans le monde.Pour postuler et en savoir plus sur le processus de candidature, rendez-vous sur le site web des UWC : Lien pour postuler