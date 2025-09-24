CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos

Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Claudia Cardinale avait été l'invitée d'honneur du festival du cinéma italien de Bastia 24/09/2025 Trafic de stupéfiants à Ajaccio : en garde à vue il s'était évadé en août. il a été repris à Nice 24/09/2025 Aleria - L'ADMR s'installe dans de nouveaux locaux 24/09/2025 Borgo - Une nouvelle édition du salon du modèle réduit et du modélisme 24/09/2025
Les brèves

Equitable-Corse organise un concours de Toutain Trail à Calvi le 5 octobre  22/09/2025

Equitable-Corse organise le 5 octobre 2025, à Calvi, sous l’égide de la Fédération Française d’Equitation, un concours équestre de Mountain Trail. Grâce au soutien de la mairie, il se déroulera dans l’enceinte du centre aéré dans la Pinède.
Cette compétition basée la qualité de la relation de complicité entre le cavalier et son équidé, à pied comme en selle,  réunira les catégories Club 2, Club 1 et Club Elite.
Les bénéfices de cette journée seront consacrés à entretenir et soigner les équidés issus de sauvetages auxquels se consacre l’association Equitable-Corse.
Informations : http://concours.equitable-corse.com/

Retour à la liste des brèves
CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos