Pour le premier tour de scrutin, du lundi 6 novembre 2023 au jeudi 9 novembre 2023, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

Pour le second tour de scrutin, le cas échéant, du lundi 27 novembre 2023 au mardi 28 novembre 2023, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00.

En raison de la perte de plus d'un tiers de ses membres, le conseil municipal de la commune de VALLICA se prépare à organiser une élection partielle complémentaire pour pourvoir quatre postes vacants au sein du conseil municipal.Tous les électeurs et électrices français inscrits sur la liste électorale de la commune de VALLICA, ainsi que les ressortissants Européens inscrits sur la liste électorale complémentaire municipale, sont convoqués pour cet événement démocratique. La date du premier tour de scrutin est fixée au dimanche 26 novembre 2023.En cas de ballottage, le deuxième tour de scrutin se tiendra le dimanche 3 décembre 2023.Les candidatures des personnes désirant se présenter aux élections seront reçues à la sous-préfecture de Calvi aux dates suivantes :L'élection partielle complémentaire à VALLICA représente une opportunité pour les résidents de la commune de participer activement à la vie démocratique locale et de contribuer au choix de leurs nouveaux représentants municipaux. Tous les électeurs sont encouragés à exercer leur droit de vote lors de ces échéances électorales importantes.