Élection municipale partielle complémentaire Giuncaggio

Les électeurs et électrices français inscrits sur les listes électorales de la commune de Giuncaggio ainsi que les ressortissants Européens inscrits sur la liste électorale complémentaire municipale sont convoqués pour procéder à l’élection de 6 membres du conseil municipal le dimanche 4 octobre 2020



Si les sièges vacants n’étaient pas pourvus au premier tour de scrutin, il sera procédé à un second tour de scrutin le dimanche 11 octobre 2020.

Les candidatures seront reçues à la sous-préfecture de Corte dans les conditions suivantes :

• pour le premier tour de scrutin, le jeudi 17 septembre 2020, à 18 heures au plus tard,

• pour le second tour de scrutin, le cas échéant, du lundi 5 octobre au mardi 6 octobre, à 18 heures.