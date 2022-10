Education : Colère de la CGT à propos d’enfants scolarisés sans papiers

Dans un communiqué, la CGT Educ’Action de Haute-Corse, membre du RESF, dénonce « vivement l’attitude de la préfecture de Haute-Corse à l’égard des enfants scolarisés sans papiers ».

Et Charles Casabianca, pour le syndicat, de poursuivre :

« Depuis un an la CGT Educ’Action demande un interlocuteur pour porter ces dossiers afin d’obtenir des titres de séjour pour ces enfants et leurs parents. Ces demandes répétées par téléphone, mail et courriers sont restées sans réponse. Nous nous révoltons du non traitement de dossiers complets déposés il y a plus de 4 mois, délai légal de traitement d’un dossier. Nous découvrons lors d’une visite à l’accueil le stockage au sol. Il s’agit d’une grave défaillance des services à l’encontre de personnes vulnérables, mineurs qui plus est. Notre démocratie ne peut être que dans l’humanité et le respect des droits de toutes les personnes ».