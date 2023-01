Ecologia Sulidaria : "Il faut agir malgré l'incertitude"

Dans un communiqué diffusé ce 5 janvier Ecologia Sulidaria revient sur l'année qui s'est terminée et détaille les défis et les objectifs pour 2023





Au terme d’une année 2022 particulièrement difficile, la Corse vit une situation de banalisation des menaces et actes de destruction qui ne peut que provoquer révolte et inquiétude. Les conséquences de la non-prise en compte du climat sont désormais visibles au quotidien, en une longue litanie répétitive, et nous affectent tous directement : tempêtes, chaleur excessive, sécheresse et inondations, embouteillages insensés, bétonisation débridée étroitement liée à la spéculation et ses dérives. Le creusement des inégalités face aux situations récurrentes de crise, loin du « ruissellement » de richesse attendu du développement économique apparent fondé sur le tourisme et l’immobilier saisonnier, nous interpelle aussi, en tant que violence permanente. S’y ajoute le « jeu » trouble de l’Etat, qui applique à la lettre les principes de Machiavel, souffle le chaud et le froid sur un éventuel processus de discussion, diluant ainsi les espoirs de paix. Etat qui met aussi en pratique la déstructuration des systèmes qui fondent notre démocratie : santé pour tous, retraite par répartition, et détourne l’attention des vrais profiteurs (paradis fiscaux) pour stigmatiser les bénéficiaires du chômage ou des minimas sociaux. Mais 2022, c’est aussi le moment où le mot « mafia » est enfin mis sur la table, ou la colère contre la spéculation gronde, où la remise en question de formes de tourisme destructrices progresse, où la prise de conscience s’accélère. En 2023, nous devons collectivement prendre la mesure des enjeux, activer la mise en place des réponses indispensables, connues mais le plus souvent différées. ECOLOGIA SULIDARIA PRENDRA TOUTE SA PART À CETTE « OPERATA » ET APPELLE TOUS CEUX ET CELLES QUI JUGENT QUE TOUT EST ENCORE POSSIBLE, ET QUI NE VEULENT PAS CÉDER AU DÉCOURAGEMENT SI TENTANT, À REJOINDRE CE COMBAT. Une Consulta d’ECOLOGIA SULIDARIA aura lieu très prochainement, pour valider des projets et propositions concrets, et décider des actions à mettre en place