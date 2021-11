Echecs : à Bastia, la Ligue Corse fête les belles performances de ses jeunes champions

La Ligue Corse organise un tournoi de blitz à 4 , ce samedi 20 novembre à la Casa di I Scacchi, pour fêter, dans la joie et la bonne humeur, les belles performances de ses jeunes au championnat de France à Agen : Laura Neel, championne de France U10F et Cerise Castagnerol, 4e, Elora Micheli 1reex aequo U14F et Calypso Deladerriere 6e, Baptiste Roux 7e en U16 et aussi la 4e place au classement des clubs du Corsica Chess Club !





Infos ++

Blitz à 4* en 6 parties de 5 mn+3s

Inscriptions gratuites sur place à partir de 13 h 30 - 1re partie 14 h

Banquet et verre de l'amitié en l'honneur de nos jeunes.