Echecs Club Ajaccien : un tournoi au profit d’Inseme.

Samedi 27 septembre aura lieu le 5ème tournoi annuel organisé par l’Echec club ajaccien au profit d’inseme au local du club, lieu dit Fontaine du Vittulo. Il se déroulera en 7 parties, ouvertes à tous les niveaux, et débutera à 11h30. Les inscriptions peuvent se faire sur place dès 10h30 mais il est recommandé de faire une pré-inscription via l’adresse ecajaccio@gmail.com. L’intégralité des inscriptions seront reversées à l’association inseme.

Une buvette sur place sera tenue par les bénévoles de l’association afin de se restaurer toute la journée et sera elle aussi 100% reversée aux actions d’Inseme.

De nombreux lots sont à gagner pour ce tournoi tels qu’une traversée offerte par laMéridionale, une croisière en mer offert par Nave Va, un bon d’achat Pietra et une dizaine d’autres lots !