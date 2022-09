EPHEM'22 les 6, 7 et 8 septembre prochains à Ajaccio

EPHEM'22 est une performance réalisée sous le patronage de A Casa di a Puisia (la Maison de la Poésie de la Corse) en connivence avec la thématique du Printemps des Poètes : l'Éphémère. Elle aura lieu à Aajccio les 6, 7 et 8 septembre.





Cette manifestation se veut, conformément aux principes fondateurs de la Maison de la Poésie de la Corse,transversale, contemporaine et ouverte à toutes les générations. Les codes habituels s'en trouvent quelque peu bousculés mais c'est à ce prix que la création poétique contemporaine peut et doit faire entendre sa voix.

La performance s'articule en 4 espaces contigus qui établissent entre eux un certain nombre de correspondances :

- espace couleurs : les œuvres picturales d'Arlette Shleifer sont présentées avec des textes

originaux de Norbert Paganelli, en langue corse et en langue française

- espace noir et blanc : les photographies de Claude Giannini répondent aux poèmes de Carine

Adolfini (extraits de l'ouvrage Images latentes (A' Fior di carta éditeur)

- espace jeunesse : autour d'une maisonnette ouvrant sur l'infini, plusieurs enfants de l'école

Charles Bonafedi liront les textes élaborés en ateliers d'écriture, selon une scénographie

élaborée par l'actrice Céline Vincent

- espace virtuel : une création originale en sons et lumières imaginée par Laetitia Stella viendra

compléter le dispositif en l'ancrant dans la modernité.

Montrer au public que la poésie contemporaine ose s'affranchir de la page imprimée pour établir des liens

avec d'autres approches est l'ambition première de cette manifestation.