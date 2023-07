E Culturale di Montegrossu reviennent les 7 et 8 août

Les 7 et 8 août se déroulera la deuxième édition de E Culturale di Montegrossu



Les réjouissances débuteront par un entretien dans l'église de Cassanu où Marie Ferranti présentera Le livre de Petru qu’elle a écrit avec Petru Guelfucci, chanteur trop tôt disparu. Leurs discussions, le croisement des idéaux, l’amour du chant et celui de la Corse sont le cœur de cet ouvrage tout juste paru chez Gallimard. Le lendemain , samedi à 16h30 rendez-vous est pris à Lunghignanu pour un atelier d’écriture ; les Haikus et l’art d’en créer , voilà un thème qui devrait plaire à l’heure où la brièveté et la densité remplacent la glose…surtout quand le guide est reconnu pour sa maîtrise des techniques d’écriture A 18h30 c’est à Montemaio qu’on se retrouvera avec des auteurs et des livres tout juste parus, tous relatifs à la Corse, à son histoire et à son actualité Un buffet sera offert aux participants et nous terminerons dans la convivialité ce festival qui a pris ses marques Toutes les rencontres sont gratuites et ouvertes à tous et vous y serez les bienvenus !