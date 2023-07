Pour le plus grand bonheur des bénévoles de l’ADSBPO (Association pour le Don de Sang Bénévole de la Plaine Orientale) et de l’équipe de l’EFS (Établissement Français du Sang), ce sont 51 donneurs, dont 9 nouveaux, qui se sont présentées 0 la collecte organisée ce 4 juin à la Base Aérienne 126 Ventiseri-Solenzara.



L'ADSBPO remercie "chaleureusement les militaires et le personnel de la base pour leur soutien, ainsi que l'équipe médicale et les bénévoles de l'ADSBPO pour leur dévouement et leur travail acharné. Leur contribution et leur engagement envers cette noble cause ont permis de sauver des vies, ce qui est vraiment louable.

Ces efforts sont inestimables et montrent à quel point la communauté de nos militaires peut se mobiliser pour aider ceux qui en ont besoin. La générosité des donneurs de sang et l'organisation de telles collectes sont essentielles pour répondre aux besoins médicaux et sauver des vies."