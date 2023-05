Don du sang : encore une collecte réussie à Migliacciaro

Ce jeudi, l'Etablissement Français du Sang (EFS) a installé son bus sur la place du marché Migliacciaru et a connu un grand succès auprès des habitants. 38 personnes ont répondu présentes et ont offert leur générosité, permettant ainsi la collecte de 31 poches de sang. Les équipes de l'EFS ont également accueilli avec joie trois nouveaux donneurs, qui ont rejoint les rangs des fidèles. Parmi eux, Elise et Jacqueline, habituées de ces collectes, se sont présentées spontanément pour offrir leur contribution à cette noble cause. Cet événement a permis de rappeler l'importance du don du sang et la nécessité d'encourager les gens à donner régulièrement. L'EFS a exprimé sa gratitude envers tous les participants et a encouragé les habitants à continuer à soutenir cette initiative en s'impliquant davantage lors des prochaines collectes.