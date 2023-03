Don du sang : Une belle collecte de sang à Ghisonaccia

Ce jeudi matin, L'EFS et l'ADSBPO (Association des Donneurs de Sang de la Plaine Orientale) ont organisé une collecte de sang à Ghisonaccia. La matinée a été un franc succès, avec 57 donneurs venus se mobiliser pour sauver des vies.



La collecte a permis de prélever 50 poches de sang. Parmi les donneurs, 13 étaient des nouveaux donneurs qui n'avaient jamais donné auparavant. "Ce témoigne de l'engagement et de la solidarité des habitants de la Plaine orientale." indique le président de l'ADSBPO (Association des Donneurs de Sang de la Plaine Orientale) qui remercie vivement tous les donneurs qui se sont déplacés et qui ont rendu cette matinée possible. "Ils témoignent de leur engagement et de leur volonté de sauver des vies. Un grand bravo à tous !"