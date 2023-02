Discussions Corse-Paris : la réaction de la fédération de Corse du Parti Radical

LE COMMUNIQUÉ



Le Président de la République a tenu à marquer par sa présence à la reprise des discussions Etat-Corse le 24 février 2023, l’importance qu’il leur attache.



Il a opportunément rappelé les deux principes que ces discussions, certes « sans tabou », doivent cependant respecter. L’ancrage dans la République d’abord et d’autre part, qu’il ne saurait y avoir en un point quelconque du territoire deux catégories de citoyens. Ce qui exclut notamment statut de résident et reconnaissance d’un peuple corse.



L’inscription de la Corse dans la Constitution, dont le principe avait été retenu dès 2018, devra évidemment s’y conformer.



Il a été confirmé que, comme nous le demandons depuis le début, les Corses seront consultés sur les évolutions institutionnelles que l’Ile serait appelée à connaître.



La nécessité d’évolutions institutionnelles doit résulter de l’examen des problèmes concrets de la Corse et des réponses à leur apporter pour le mieux-être de sa population.



Le Parti Radical, acteur majeur de l’histoire nationale et insulaire, entend prendre toute sa place dans les discussions à venir. Le Gouvernement doit se garder d’ignorer les corps intermédiaires que sont les partis et les syndicats et limiter ses interlocuteurs à l’Assemblée de Corse et son Exécutif. A défaut d’être présents autour de la table, nous devons au minimum être avisés des réunions, de leur ordre du jour et recevoir les documents préparatoires afin de pouvoir faire remonter nos propositions éventuelles en amont.











